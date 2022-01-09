استشهاد جندي واصابة آخر حصيلة هجوم” البو بكر” في ديالى

2022/01/09 | 10:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، الاحد، عن استشهاد جندي واصابة آخر في حصيلة هجوم البو بكر شمال ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” جنديا استشهد واصيب اخر هي حصيلة هجوم داعش الارهابي على نقاط امنية مشتركة في محيط قرى البو بكر اقصى شمال ديالى في ساعة متاخرة من مساء يوم […]

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