2022/01/09 | 10:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة ميسان، اليوم الاحد، عن هوية الجثة التي عثر عليها أمس في مبزل بمنطقة الشيشان.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز” إن “الجثة التي عثر عليها في مبزل بمنطقة الشيشان، بعد التحقيق تعود لـ(مسلم أبو الريش) القيادي البارز في التيار الصدري”.وأضاف انه “ووفق التحقيقات فان مسلم أبو الريش تعرض […]

ظهرت المقالة الكشف عن هوية “الجثة” التي عثر عليها في ميسان أمس..



قيادي بارز! أولاً على ايرث نيوز.

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