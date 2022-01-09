مظاهرات ضخمة تعم فرنسا بعد

2022/01/09 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن عزمه على "تنغيص حياة" غير الملقحين، نزل هؤلاء إلى جانب معارضي شهادة التلقيح إلى الشوارع في مدن عدة.

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