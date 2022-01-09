اغتيال قيادي بارز في التيار الصدري وسط ميسان

2022/01/09 | 10:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ميسان … أفاد مصدر امني مطلع، اليوم الأحد، بإغتيال قيادي بارز في التيار الصدري وسط محافظة ميسان.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنه “تم العثور على جثة القيادي البارز في التيار الصدري مسلم عيدان الكعبي مرمية بمزبلة بحي الشيشان وسط مدينة العمارة (مركز محافظة ميسان)”.وأشار المصدر الى، انه ” تم العثور على جثة […]

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