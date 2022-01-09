بالفيديو.. اكفان تحت قبة البرلمان

2022/01/09 | 10:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… انتشر صور ومقاطع فيديو، الاحد، تظهر ارتداء نواب الكتلة الصدرية “الكفن” خلال حضورهم الجلسة الأولى لمجلس النواب لاداء اليمين الدستورية.ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم جلسته الأولى برئاسة رئيس السن محمود المشهداني.انتهى/25

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