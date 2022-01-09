2022/01/09 | 10:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا مع جلسة البرلمان ..طيران مروحي كثيف في سماء وسط بغداد يتبع..

ظهرت المقالة تزامنا مع جلسة البرلمان ..



طيران مروحي كثيف في سماء وسط بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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