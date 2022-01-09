مصادر تكشف عن مرشح الحزبين الكرديين لمنصب نائب رئيس البرلمان الثاني

2022/01/09 | 10:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل..كشفت مصادر سياسية، الأحد، عن توصل الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لاتفاق بخصوص المرشح لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “تم الاتفاق على تسمية النائب الفائز عن الحزب الديمقراطي شاخوان عبد الله لشغل هذا المنصب”.وأضاف أن “النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين رشح بشكل شخصي، وهو […]

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