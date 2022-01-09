بالوثيقة.. تعيين امين عام جديد للعتبة الحسينية المقدسة

2022/01/09 | 10:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر ديوان الوقف الشيعي، اليوم الاحد،

تعيين الاستاذ حسن رشيد

العبايجي اميناً عاماً للعتبة

الحسينية المقدسة.

وحصلت وكالة نون الخبرية، على وثيقة

صادرة من ديوان الوقف الشيعي، جاء فيها:

"استناداً للصلاحيا

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