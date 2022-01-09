مِحرابٌ ومَذبح … في الجمهورية الجديدة - فاطمة ناعوت

2022/01/09 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت مساء اليوم 6 يناير، بإذن الله، سوف نذهب إلى كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة لكي نحتفلَ مع أشقائنا بعشيةِ عيد الميلاد المجيد.



وسوف يذهبُ الرئيسُ الوطني "عبد الفتاح السيسي" ليحتفل بالعيد مع قداسة البابا تواضروس الثاني، كما هي العادة كلّ عامٍ، منذ تولى الرئيسُ حُكمَ مصر في "الجمهورية الجديدة"، حفظها الله متحضرةً شاهقةً تُعلّمُ الدنيا أصولَ الحضارة والمدنية، مثلما علّمَ أجدادُنا العالمَ بأسر ......





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