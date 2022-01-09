بعد قطع الحكومات للأنترنيت.. 5,5 مليار دولار خسائر عالمية

2022/01/09 | 10:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانقطاع جرى في 21 دولة، واستمر ذلك لأكثر من 30.000 ساعة خلال العام الماضي.

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