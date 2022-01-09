فيديو: جورج وسوف يغني للقاح كورونا

2022/01/09 | 10:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استجاب الفنان السوري، جورج وسوف، لتلقيه الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا” المستجد برد فعل ‏طريف.‏ ونشر وسوف، مقطعا مصورا له عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، والذي يوثق حصوله على الجرعة المعززة.ويظهر جورج وسوف في الفيديو وهو يغني “لقحوني” على طريقة أغنية الفنانة الجزائرية الراحلة، وردة، “وحشتوني”.وكتب وسوف مع الفيديو […]

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