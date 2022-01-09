طبيب يوضح طريقة جديدة للتعرف على مدمن الكحول

2022/01/09 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أوضح الطبيب النفسي المتخصص في علم المخدرات، إيفري كيزيتسكي، عدد المرات التي يجب أن يشرب فيها الشخص الكحول حتى يصبح بالإمكان اعتباره مدمنًا.كما قام الطبيب بتسمية أعراض إدمان الكحول على الشخص ووصف مراحل مرضه بشكل تفصيلي، بحسب ما ذكر موقع “medikforum”.ووفقًا له، فإن تحديد مدمن الكحول ليس مشكلة كبيرة، فهو الشخص الذي […]

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