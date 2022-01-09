نواب الكتلة الصدرية يوزعون على بعضهم “الاكفان” ويرتدوها داخل البرلمان (صور وفيديو)

2022/01/09 | 10:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قام نواب الكتلة الصدرية الجدد، اليوم الاحد، بتوزيع الاكفان وارتدائها مع الزي العسكري اثناء استعدادهم لحضور الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة لمجلس النواب.ع.ع

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