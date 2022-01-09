رئيس السن محمود المشهداني يصل إلى مبنى البرلمان

2022/01/09 | 10:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل رئيس السن محمود المشهداني، الى مبنى مجلس النواب تحضيراً لعقد الجسلة الاولى للبرلمان الجديد.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن “رئيس السن محمود المشهداني وصل الى مبنى مجلس النواب”.هذا وأكد مصدر سياسي لوكالة ايرث نيوز، في وقت سابق من اليوم، بأن جلسة البرلمان اليوم الأحد، ستقتصر على كلمات الترحيب ولن تشهد […]

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