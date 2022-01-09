اليوم انطلاق بطولة امم افريقيا لكرة القدم

2022/01/09 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع تنطلق اليوم في الكاميرون منافسات بطولة امم افريقيا المقرر اقامتها للفترة من 9 كانون الثاني الجاري ولغاية 6 من شباط المقبل باقامة مباراتين تجمع الاولى الكاميرون ببوركينا فاسو في ملعب باول بيا ستاديوم تعقبها مواجهة إثيوبيا بمنتخب الرأس الأخضروتجرى مباريات كأس الأمم الأفريقية في 5 مدن كاميرونية ، ستحتضن العاصمة ياوندي مباراة الافتتاح واستضافة المباراة النهائية كذلك حيث ستلعب المبارتين على الملعب الاولمبي.وسيشارك في البطولة 24 منتخباً وطنياً، بعدما تم الإبقاء على الشكل الحالي للبطولة من بينهم 14 منتخباً سبق وأن شارك في النسخة السابقة وأبرزهم المنتخب الجزائري الذي فاز بلقب بطولة 2019 في مصر، كما ستشهد البطولة مشاركة منتخب جزر القمر ومنتخب غامبيا لأول مرة في تاريخهما. وعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عددًا من القرارات والتدابير الخاصة بالتعامل مع انتشار فيروس كورونا، قبل انطلاق البطولة .وقال الكاف ، إنه سيتم تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة كحد أقصى لتقليل تعطيل المباراة وسيكون لكل فريق ثلاث تبديلات كحد أقصى مع إمكانية إجراء التبديلات بين الشوطين.وشدد الكاف، على أنه إذا قام كلا الفريقين بتبديل في نفس الوقت، فسيتم احتساب هذا كواحدة من الفرص الثلاث لكل فريق، وسيتم ترحيل التبديلات والفرص غير المستخدمة إلى الوقت الإضافي اذا تم الاحتكام إليه.واستقر الكاف على أنه "عندما يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي، سيسمح لكل فريق بتبديل إضافي، وفرصة تبديل إضافية واحدة، ويمكن أيضًا إجراء التبديلات قبل بدء الوقت الإضافي وفي الشوط الأول من الوقت الإضافي".وكشف الاتحاد الإفريقي، عن الحد الأدنى من اللاعبين لإقامة أي مباراة حال حدوث إصابات كورونا، وهو توافر 11 لاعبا فقط يكون من ضمنهم حارس مرمى.وأشار إلى أنه إذا كانت نتيجة مسحة كورونا لأي لاعب إيجابية، فلن يُسمح لهذا اللاعب بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة.

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