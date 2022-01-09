ناشر مذكرات نائب جمهوري يحذف مقطعا يتعلق بابادة وحدة امريكية كاملة في العراق

2022/01/09 | 10:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… كشف تقرير لوكالة الاسوشيتد برس، الاحد، عن ان ناشر مذكرات النائب الجمهوري واحد قدامى المحاربين في العراق روبن غاليغو قد قام بحذف مقطع كامل يتعلق بمعركة مميتة زعمت فيها مديرة مكتب واشنطن بوست في بغداد ان وحدته في الجيش الامريكي قد تم ابادتها بالكامل في بغداد .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ […]

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