2022/01/09 | 10:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن قوات حفظ السلام الروسية من مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بدأت تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الرئيسية في كازاخستان.وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إن “وحدات من حفظ السلام الروسية، التي وصلت سابقًا إلى أراضي جمهورية كازاخستان، بدأت في تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وحدات حفظ السلام تبدأ مهامها في كازاخستان لحماية المنشآت والمطارات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وحدات حفظ السلام تبدأ مهامها في كازاخستان لحماية المنشآت والمطارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).