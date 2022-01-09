نائب مصري: تهاني الجبالي أجبرت مرسي على القسم أمام المحكمة الدستورية

2022/01/09 | 10:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى النائب المصري، مصطفى بكري، القاضية تهاني الجبالي، التي توفيت نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أجبرت الرئيس المصري السابق، محمد مرسي على أداء القسم أمام المحكمة الدستورية

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