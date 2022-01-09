رئيس السن يعقد اجتماعاً منفرداً مع الحلبوسي

2022/01/09 | 11:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد رئيس السن محمود المشهداني، اليوم الاحد، اجتماعاً منفردا مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز/، إن “رئيس السن محمود المشهداني عقد اجتماعا منفردا مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي في مقر رئيس السن بالبرلمان”.هذا وأكد مصدر سياسي لوكالة ايرث نيوز، في وقت سابق من اليوم، بأن جلسة […]

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