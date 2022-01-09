قائد شرطة المثنى يوجه قسم الشؤون القانونية بإلغاء العقوبات الانضباطية

2022/01/09 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

وجه قائد شرطة محافظة المثنى والمنشآت العميد محمد عيسى سبتي، اليوم الاحد، بإلغاء كافة العقوبات الانضباطية لضباط ومنتسبي مديرية الشرطة بمناسبة عيد الشرطة العراقية والذكرى المئوية لتأسيسها قسم الشؤون القانونية.

وقال سبتي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "مناسبة عيد الشرطة العراقية والذكرى المئوية لتأسيسها قسم الشؤون القانونية بإلغاء كافة العقوبات الانضباطية لضباط ومنتسبي مديرية الشرطة".

وأضاف: "نسأل الباري عز وجل ان يديم الامن والامان والاستقرار على شعبنا العزيز وعراقنا الواحد والرحمة والغفران لشهداء العراق ولجرحانا من القوات الامنية البطلة الشفاء العاجل".

وأوضح ان "100 عام من العطاء والتضحيات لخدمة الشعب وسيادة القانون جديرة بأن نقف عندها موقف الاعتزاز والشموخ وان نمنحهم مايستحقون من التسامح احتراما لهذه المسيرة المشرفة".

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