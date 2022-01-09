تأخير انعقاد الجلسة نصف ساعة لاستمرار اجتماعات الكتل التشاورية

2022/01/09 | 11:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر نيابي مطلع، اليوم الاحد، بتأخير انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لمدة نصق ساعة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إنه “الجلسة الإفتتاحية للدورة النيابة الخامسة قد تأخر انعقادها لمدة نصف ساعة بسبب الاجتماعات التشاورية للكتل داخل مبنى البرلمان”.يشار الى ان رئيس الجمهورية، دعا في وقت سابق، النواب الفائزين لعقد الجلسة الافتتاحية […]

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