دولة القانون: الاطار مايزال يدعو التيار الصدري للوحدة الشيعية

2022/01/09 | 11:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء المقدسة..اكد النائب عن دولة القانون فراس المسلماوي، الاحد، ان الاطار التنسيقي سيدخل بجميع نوابه سيحضر جلسة اليوم ويؤدي القسم الدستوري، فيما جدد دعوة الاطار للتيار الصدري الى الوحدة الشيعية.وقال المسلماوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاطار التنسيقي للقوى الشيعية اتفق على حضور الجلسة واداء القسم الدستوري، ولا زلنا ندعو الكتلة الصدرية […]

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