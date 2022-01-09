2022/01/09 | 11:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8qM4DVGeg4Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نواب حركة امتداد وحركة الجيل الجديد يتجمهرون في ساحة التحرير وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نواب حركة امتداد وحركة الجيل الجديد يتجمهرون في ساحة التحرير وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).