إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بـ

2022/01/09 | 11:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من الإعلام الأمني (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بـ4 عبوات ناسفة في بغداد والمثنى والديوانية.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة المثنى والديوانية وبغداد وأثناء المسح الميداني، من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي ورواح المواطنين بـ(4)عبوات ناسفة معدات للتفجيرعلى الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد – البصرة".

وأضاف البيان "تم تفكيك العبوات موقعيا من قبل خبير المتفجرات".

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