الاتحاد الوطني: منصب رئيس الجمهورية لم يحسم حتى الآن

2022/01/09 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- وسام الملا

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، طرح عدة اسماء لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت عضو الاتحاد ديلان غفور لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مرشح الكتل السنية لمنصب رئاسة مجلس النواب هو محمد الحلبوسي"، مبينةً "اننا بانتظار الجلسة للتصويت".

وأضافت أن "الاتحاد الوطني لم يقرر حتى الآن التصويت على رئاسة المجلس من عدمه"، مشيرة إلى ان "الاتحاد متوافق مع الديمقراطي الكردستاني وكانت هناك لجنة مشتركة قامت بزيارات عديدة الى بغداد ولكن الأمور لم تحسم حتى الآن".

وأكدت ان "الاتحاد الوطني الكردستاني مصر على منصب رئاسة الجمهورية"، لافتةً إلى ان "هناك عدة أسماء موجودة ولكن لم يتم حسم اسم معين حتى الآن".

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