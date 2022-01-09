برلماني مصري يقترح قانونا لتجريم الانتحار والشروع فيه

2022/01/09 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام على واقعتي انتحار هزتا الشارع المصري، تقدم عضو مجلس النواب، أحمد مهني ، باقتراح قانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، بحسب المصري اليوم.

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