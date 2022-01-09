الفتح: الوجود الأمريكي يشكل انتهاكا لقرار البرلمان السابق

2022/01/09 | 11:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد عضو تحالف الفتح عدي الشعلان، الأحد، أن الشعب العراقي يحاول بكل الطرق اخراج المحتل الأمريكي من العراق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في خلق أزمة اقتصادية وسياسية في البلاد .وقال الشعلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الولايات المتحدة الأميركية عملت منذ عام 2003 في نشر قواتها وبناء القواعد العسكرية في […]

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