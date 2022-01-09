عاصفة الشتاء حالت دون عودة مراهقة إلى المنزل.. كيف تصرّف سائق

2022/01/09 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما حاصرتهما عاصفة ثلجية لساعات على الطريق السريع I-95، حجز سائق أوبر، دافانتيه ويليامز، غرفة للراكبة التي يقلّها وهي في سنّ المراهقة في أحد الفنادق، بعدما أُلغيت رحلتها بالقطار، ولم تتمكّن من العودة إلى المنزل

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