النزاهة تكشف عن تفاصيل أوامر قبض وإستقدام بحق مسـؤولين في الديوانية ونينوى

2022/01/09 | 11:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة، عن تفاصيل أوامر الاستقدام الصادرة بحق مسؤولين في مُحافظتي الديوانيَّة ونينوى، مُبيّنةً أنَّ تلك الأوامر صدرت على خلفيَّـة التحقيق في قضايا تتعلق بارتكاب مُخالفاتٍ ورشى وابتزاز.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين …

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