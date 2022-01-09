تحالف العراق المستقل يعلن توافقه مع الكتلة التي تقبل مرشحه لرئاسة الوزراء

2022/01/09 | 11:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تحالف العراق المستقل الذي يضم

عشرة نواب توافقه مع الكتلة التي تقبل

مرشحه لرئاسة الوزراء

ونقل بيان للتحالف حصلت وكالة نون

الخبرية عليه اليوم الاحد ان عملية

التوافق ستكون بما يتلائم مع برنامج

التح

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