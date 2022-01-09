الديمقراطي: برهم صالح مرفوض كرديا

2022/01/09 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل..أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الأحد، أن رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح غير مقبول في الأوساط السياسية والشعبية الكردية لترشيحه مجددا لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال سلام في تصريح لـ/المعلومة/، إن “صالح فشل في أداء مهامه على الصعيد الوطني والمكوناتي للكرد وبل حتى الحزبي، وأهتم بتنفيذ مشاريعه وخدمة مصالحه الشخصية”.وأضاف أنه “هناك […]

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