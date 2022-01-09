2022/01/09 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/أربيل..
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الأحد، أن رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح غير مقبول في الأوساط السياسية والشعبية الكردية لترشيحه مجددا لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقال سلام في تصريح لـ/المعلومة/، إن “صالح فشل في أداء مهامه على الصعيد الوطني والمكوناتي للكرد وبل حتى الحزبي، وأهتم بتنفيذ مشاريعه وخدمة مصالحه الشخصية”.
وأضاف أنه “هناك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي: برهم صالح مرفوض كرديا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الأحد، أن رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح غير مقبول في الأوساط السياسية والشعبية الكردية لترشيحه مجددا لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقال سلام في تصريح لـ/المعلومة/، إن “صالح فشل في أداء مهامه على الصعيد الوطني والمكوناتي للكرد وبل حتى الحزبي، وأهتم بتنفيذ مشاريعه وخدمة مصالحه الشخصية”.
وأضاف أنه “هناك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي: برهم صالح مرفوض كرديا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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