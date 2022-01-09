تمسك الاتحاد الوطني بمنصب رئاسة الجمهورية

2022/01/09 | 11:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يحسم المنصب لاسم معين بالرغم من وجود عدة أسماء موجودة.

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