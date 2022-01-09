إحباط إستهداف أرتال الدعم اللوجستي بـ 4 عبوات ناسفة في 3 محافظات

2022/01/09 | 11:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي في العراق بـ(4) عبوات ناسفة في 3 محافظات.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة …

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