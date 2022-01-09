2022/01/09 | 11:37 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي في العراق بـ(4) عبوات ناسفة في 3 محافظات.
وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة …
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وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط إستهداف أرتال الدعم اللوجستي بـ 4 عبوات ناسفة في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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