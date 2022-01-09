علاوي ينعى محافظ البنك المركزي الأسبق: حافظ على هيكلة ديون العراق

2022/01/09 | 11:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعى وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الأحد، بوفاة محافظ البنك المركزي العراقي الأسبق، سنان الشبيبي.





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وقال علاوي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الثاني 2022)، إنه "بإحساس الخسارة الكبيرة سمعنا يوم أمس بوفاة سنان محمد رضا الشبيبي الذي كان أحد الاقتصاديين العراقيين البارزين من جيله وتخرج من جامعة بغداد وجامعة بريستول بإنكلترا حيث حصل على الدكتوراه، وشغل عدة مناصب مهمة في الدولة العراقية، قبل أن يضطر لمغادرة بلاده نتيجة السياسات القمعية للنظام السابق الذي استهدف عائلته".

وأضاف "في المهجر، عمل لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيث كان أحد كبار الاقتصاديين في الأونكتاد حيث كان للفقيد دورًا بارزًا في حملة "Jubillee" لتخفيف عبء ديون أفقر دول العالم".

وتابع "وبعد الإطاحة بالديكتاتورية الصدامية، عاد إلى العراق لرئاسة البنك المركزي العراقي وقد أشرف على عملية إصلاح العملة والتي أدخلت الدينار العراقي الجديد، وكان له دور فعال في توجيه البنك المركزي باعتباره وصي للسياسة النقدية واستخدم الدكتور سنان هذه الصلاحيات بحكمة وفعالية".

وبين أيضا أن "سنان عمل عن كثب مع عادل عبد المهدي، وزير المالية آنذاك في الحكومة المؤقتة لـ إياد علاوي، لوضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من ديون العراق الهائلة في عهد صدام.



وبلغ هذا ذروته في أكبر عملية إعادة هيكلة للديون في العالم من قبل نادي باريس للدائنين".

وأشار علاوي إلى أنه "عندما كنت وزير للمالية في 2005-2006 ، عملنا مع سنان على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، واستكمال إعادة هيكلة ديون العراق لتشمل الدائنين من خارج نادي باريس والدائنين التجاريين.



وكان له الفضل في الحفاظ على مفاوضات إعادة هيكلة ديون العراق عبر ثلاث حكومات".

ولفت إلى أن "سنان وطنيًا حقيقيًا جمع بين الإتقان التقني والسياسة النقدية البراغماتية والمسؤولة.



وبوفاته فقد العراق احد شخصياته الاقتصادية البارزة وسيترك فقدانه اثرا بالغا في مسيرة الاقتصاد العراقي".

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