حزب البارزاني: لم نتحالف لغاية الان مع التيار الصدري ونريد توحد البيت الشيعي

2022/01/09 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، الاحد، وجود اتفاق رسمي بين حزبه والتيار الصدري بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان القوى الكردية تنتظر وتطالب بتوحيد البيت الشيعي قبيل الذهاب الى البرلمان.وقال قاسم في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الكرد يقفون على مسافة واحدة مع الكل و لا يوجد اي تحالف بين الكرد […]

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