2022/01/09 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد النائب المستقل باسم الخشان، الاحد، ان الجلسة النيابية الاولى للبرلمان ستنعقد خلال الدقائق المقبلة، مبينا انه لا يوجد اتفاق على رئاسة البرلمان لغاية الان.
وقال خشان في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الجلسة النيابية الاولى ستنعقد خلال الدقائق المقبلة ولن تتأجل الى وقت اخر”.
واضاف انه “لغاية الان لا توجد اية اتفاقات واضحة بشان اختيار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لا اتفاق على رئاسة البرلمان حتى الان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد النائب المستقل باسم الخشان، الاحد، ان الجلسة النيابية الاولى للبرلمان ستنعقد خلال الدقائق المقبلة، مبينا انه لا يوجد اتفاق على رئاسة البرلمان لغاية الان.
وقال خشان في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الجلسة النيابية الاولى ستنعقد خلال الدقائق المقبلة ولن تتأجل الى وقت اخر”.
واضاف انه “لغاية الان لا توجد اية اتفاقات واضحة بشان اختيار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لا اتفاق على رئاسة البرلمان حتى الان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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