نائب: لا اتفاق على رئاسة البرلمان حتى الان

2022/01/09 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب المستقل باسم الخشان، الاحد، ان الجلسة النيابية الاولى للبرلمان ستنعقد خلال الدقائق المقبلة، مبينا انه لا يوجد اتفاق على رئاسة البرلمان لغاية الان.وقال خشان في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الجلسة النيابية الاولى ستنعقد خلال الدقائق المقبلة ولن تتأجل الى وقت اخر”.واضاف انه “لغاية الان لا توجد اية اتفاقات واضحة بشان اختيار […]

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