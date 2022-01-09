نائب: لا اتفاق على رئاسة البرلمان حتى الان



نائب: لا اتفاق على رئاسة البرلمان حتى الان
2022/01/09 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

اكد النائب المستقل باسم الخشان، الاحد، ان الجلسة النيابية الاولى للبرلمان ستنعقد خلال الدقائق المقبلة، مبينا انه لا يوجد اتفاق على رئاسة البرلمان لغاية الان.

وقال خشان في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الجلسة النيابية الاولى ستنعقد خلال الدقائق المقبلة ولن تتأجل الى وقت اخر”.

واضاف انه “لغاية الان لا توجد اية اتفاقات واضحة بشان اختيار […]

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