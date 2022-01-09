الاطار التنسيقي يعقد اجتماعا لجميع نوابه داخل البرلمان قبيل انعقاد الجلسة الاولى

2022/01/09 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عقد الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، اجتماعا لجميع نوابه داخل البرلمان قبيل انعقاد الجلسة الاولى.

وقال مصدر برلماني لـ( بغداد اليوم )، ان "الاطار التنسيقي عقد اجتماعا لجميع نوابه داخل البرلمان قبيل انعقاد الجلسة الاولى".

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