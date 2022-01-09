دعوات لتأجيل جلسة البرلمان الى الساعة 3 ظهراً

2022/01/09 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دعت عدد من الاطراف السياسية، اليوم الاحد، جلسة البرلمان لغاية الساعة 3 ظهراً.

وقال مصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "قدمت بعض الاطراف السياسية دعوة لتأجيل جلسة البرلمان لغاية الساعة 3 ظهراً".

واضاف ان "الهدف من التأجيل وصول القوى السياسية الى اتفاق نهائي لغرض حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد ونائبيه، فعقد الجلسة دون اتفاق يعني عدم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان خلال جلسة اليوم".

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