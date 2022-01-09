البرلمان العراقي الخامس: اختبار الرئاسات الثلاث وإعلان الكتلة الأكبر

2022/01/09 | 11:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد البرلمان العراقي الخامس، اليوم الأحد، جلسته الأولى التي ستتضمن ترديد قسَم النواب الجدد، وفتح باب الترشيح لمناصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.ويمهد التئام البرلمان الجديد للاستحقاقات الدستورية الأخرى وأبرزها اختيار رئيس الجمهورية، ثم تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة.



وفيما حسم تحالفا تقدّم وعزم، منصب رئيس البرلمان بالاتفاق على ترشيح محمد الحلبوسي، لا يزال الجدل مستمراً بشأن منصب رئاسة الجمهورية، وتشكيل الكتلة الكبرى التي يحق لها ترشيح رئيس للوزراء.

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