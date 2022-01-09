رقم قياسي لأول مرة.. 4 ملايين سائح دخل كردستان خلال 2021

2022/01/09 | 11:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وفقا لإحصاءات صادرة هيئة السياحة في إقليم كردستان، زار الإقليم 4 ملايين سائح خلال العام 2021، وهي المرة الأولى التي يزور فيها هذا العدد الكبير من السائحين الإقليم.

وتقول الهيئة إنه نظراً للطبيعة الخلابة التي تتمتع بها كردستان، وإيلاء الأهمية لهذا القطاع فإن نسبة السياح في ارتفاع عاما بعد عام، باستثناء العام 2020، عندما تم إغلاق معظم الحدود بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لإحصاءات العام 2021، فقد تم تسجيل أكبر عدد من السائحين الوافدين إلى إقليم كردستان، وهذا أول عام يتخطى فيه العدد أربعة ملايين سائح، بزيادة قدرها 525 في المائة في عدد السياح على مدى السنوات السبع الماضية.

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