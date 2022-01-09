الإطار التنسيقي: منصب نائب رئيس البرلمان لم يحسم لغاية الان

2022/01/09 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد المرشح الفائز احمد الموسوي ، الأحد، أن من حق الإطار التنسيقي ان يشغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان بناء على الاستحقاق الانتخابي، مشيرا الى أن المنصب لم يحسم لغاية الان.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “منصب نائب رئيس البرلمان لم يحسم أمره لغاية الان”، مبينا أن “الكتل السياسية اعتادت على […]

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