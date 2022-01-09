وزارات وسفراء ومحافظ.. فاتورة باهضة يدفعها الحلبوسي ثمن كرسي الرئاسة

2022/01/09 | 11:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عن كواليس اجتماع تحالفي تقدم والعزم، مبينا ان رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وعد خميس الخنجر بمنحه مقاعاد وزارية وسيادية مقابل رئاسة البرلمان.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، ان “القوى السنية وخلال اجتماعها بحثت مستجدات الوضع السياسي والعروض التي قدمها اليها التيار الصدري من اجل الدخول في تحالف معها”.[…]

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