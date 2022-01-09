عاجل.. تأجيل انعقاد جلسة البرلمان نصف ساعة لاستمرار اجتماعات الكتل

2022/01/09 | 11:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، تأجيل انعقاد الجلسة الافتتاحية نصف ساعة، بسبب استمرار اجتماعات الكتل.

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تأجيل انعقاد جلسة البرلمان نصف ساعة لاستمرار اجتماعات الكتل أولاً على النور نيوز.

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