الديمقراطي الكردستاني يرشح “شاخوان عبداللهلمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان

2022/01/09 | 11:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب “شاخوان عبدالله” لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي.

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