الاتحاد الوطني يوضح بشأن منصب رئيس الجمهورية: لا يوجد حسم للآن

2022/01/09 | 11:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، طرح عدة أسماء لمنصب رئيس الجمهورية ولم يتم الاتفاق بشأن اسم معين.

وقالت عضو الاتحاد ديلان غفور للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "مرشح الكتل السنية لمنصب رئاسة مجلس النواب هو محمد الحلبوسي"، مبينةً "أننا بانتظار الجلسة للتصويت".

وأضافت أن "الاتحاد الوطني لم يقرر حتى الآن التصويت على رئاسة المجلس من عدمه"، مشيرة إلى أنّ "الاتحاد متوافق مع الديمقراطي الكردستاني وكانت هناك لجنة مشتركة قامت بزيارات عديدة إلى بغداد ولكن الأمور لم تحسم حتى الآن".

وأكدت أنّ "الاتحاد الوطني الكردستاني مصر على منصب رئاسة الجمهورية"، لافتةً إلى أن "هناك عدة أسماء موجودة ولكن لم يتم حسم اسم معين حتى الآن".

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