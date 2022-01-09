2022/01/09 | 11:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما يقرب من ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات، يعقد مجلس النواب العراقي الجديد الجلسة الأولى، صباح الأحد، إذ أعلنت الأمانة العامة للبرلمان استكمال جميع الاستعدادات للانعقاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. البرلمان الجديد يعقد أولى جلساته ونواب الصدر يرتدون الأكفان ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. البرلمان الجديد يعقد أولى جلساته ونواب الصدر يرتدون الأكفان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).