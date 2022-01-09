ما الفرق بين فحص كورونا المنزلي السريع واختبار PCR.. أيّهما أفضل؟

2022/01/09 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين لـCNN، الفرق بين اختبار المستضد السريع لفيروس كورونا، الذي يجريه معظم الأشخاص في المنزل، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، الذي يتم في المختبر.

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