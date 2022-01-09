بالوثيقة.. إستقالة أول نائب من البرلمان وتحديد المرشح البديل من الاحتياط

2022/01/09 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بالوثيقة..استقالة أول نائب من عضوية مجلس النواب العراقي قبل بدء أول جلسة، وتحديد المرشح البديل من الاحتياط الحاصلين على أعلى الاصوات.

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إستقالة أول نائب من البرلمان وتحديد المرشح البديل من الاحتياط أولاً على النور نيوز.

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