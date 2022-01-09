نواب جدد يصلون البرلمان العراقي بالاكفان والتوكتك

2022/01/09 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل نواب الكتلة الصدرية الجدد الى

البرلمان العراقي وقد ارتدوا الاكفان

فيما وصل نواب حركة امتداد الى البرلمان

بالتوك توك "

وحصلت وكالة نون الخبرية على صور لنواب

الكتلة الصدرية وهم مرتدين الاكفان في

او

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