2022/01/09 | 12:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي الشرطة الرياضي، سبب عدم مشاركته في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.وقال رئيس النادي غالب الزاملي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “هدف نادي الشرطة التركيز في مسابقة الدوري العراقي الممتاز وتحقيق اللقب مرة اخرى بعد تراجع الموسم الماضي”.واوضح أن “الشرطة لا يريد التشتت عن هدف التتويج المحلي لانه في حال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الشرطة يكشف سبب عدم مشاركته في دوري أبطال آسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الشرطة يكشف سبب عدم مشاركته في دوري أبطال آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).